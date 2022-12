Coupe du monde 2022 : Après le Maroc, Macron prend position pour l'avenir de Deschamps

Axel Cornic

Présent ce mercredi à l’Al Bayt Stadium d’Al Khor, Emmanuel Macron a pu assister à la victoire de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde, face au Maroc (2-0). L’occasion pour le président de la République de féliciter les Bleus pour cette deuxième finale en quatre ans, mais également pour s’exprimer au sujet de l’avenir de Didier Deschamps.

C’est fait, quatre ans après le stade Loujniki de Moscou, l’équipe de France sera présente pour la finale de la Coupe du monde 2022. Les hommes de Didier Deschamps ont en effet défait le Maroc, grande surprise de la compétition et vont désormais devoir affronter l’Argentine d’un Lionel Messi plus déterminé que jamais.

« Je suis beaucoup mieux maintenant qu'il y a une heure trente »

Présent dans les travées du Al Bayt Stadium ce mercredi, Emmanuel Macron s’est exprimé en marge de la victoire de l’équipe de France, en demi-finale de la Coupe du monde. « C'est formidable. On est très fier. Je pense que nos compatriotes ont besoin de joies simples et purs. Le sport et le foot en procurent » a expliqué le président de la République, au micro de beIN Sports . « Je suis beaucoup mieux maintenant qu'il y a une heure trente. C'était dur car les Marocains ont formidablement joué. Un match n'est jamais gagné. S'ils égalisaient ça aurait été différent. Ils ont mis beaucoup de cœur ».

« Deschamps ? Évidemment qu'il faut qu'il reste »