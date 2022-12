Coupe du monde 2022 : La France s’est fait peur, mais file en final

La rédaction

Opposée à la grande surprise de cette Coupe du monde, l’équipe de France a su profiter des occasions qui lui ont été offertes pour remporter la victoire face à un Maroc très accrocheur (2-0). Théo Hernandez a lancé le match avec un but après seulement cinq minutes, mais les Bleus ont ensuite longtemps souffert avant de marquer en toute fin de match par le biais de Randal Kolo Muani.