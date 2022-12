Equipe de France : Les Bleus lancent le choc face à Lionel Messi

Thibault Morlain

On connait donc l'affiche de la finale de la Coupe du monde 2022. Dimanche, l'équipe de France sera ainsi opposée à l'Argentine d'un certain Lionel Messi. En feu au Qatar, La Pulga est en mission pour enfin décrocher le trophée qui lui manque. Le danger est ainsi identifié pour les Bleus et suite à la victoire face au Maroc, on s'est projeté sur la menace Lionel Messi.

L'équipe de France est en route pour un doublé en Coupe du monde. Après 2018, les Bleus peuvent faire le back to back. Pour cela, les hommes de Didier Deschamps, qui l'ont emporté ce mercredi face au Maroc (2-0), devront s'imposer face à l'Argentine portée par un très grand Lionel Messi depuis le début de la compétition. A 35 ans, La Pulga n'est plus qu'à une marche de soulever enfin cette Coupe du monde et le voilà aujourd'hui porté par tout le peuple argentin.

« Le meilleur joueur du monde »

L'équipe de France face à Lionel Messi, ça s'annonce exceptionnel. Et forcément, après la victoire face au Maroc, on s'est tourné vers cette rencontre. Rapporté par L'Equipe , Didier Deschamps a expliqué à propos de Messi : « Messi est étincelant depuis le début de la compétition. En quatre ans, oui il y a forcément des différences. Il y a quatre ans, déjà j'imaginais qu'il allait jouer quelque part et finalement il avait évolué à un poste d'avant-centre contre nous... Alors que là, il est plus dans une doublette avec un avant-centre et lui a beaucoup de liberté, il touche beaucoup de ballons, il est vraiment très en jambes. On va faire en sorte de limiter au maximum son influence, comme eux vont essayer de le faire avec certains de nos joueurs ».



Ancien joueur du FC Barcelone, Antoine Griezmann va donc retrouver Lionel Messi, « le meilleur joueur du monde » à ses yeux. Et à propos de l'Argentin, le Français a confié : « Quand une équipe a Leo avec elle, c'est complètement différent. On a vu presque tous les matches, on sait comment ils jouent. C'est une équipe très difficile, ils sont en pleine forme, c'est un groupe qui vit bien, comme le nôtre. Cela ne va pas être un match facile, ils auront leurs supporters avec eux ».

L'Argentine a Messi, la France a Mbappé