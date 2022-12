Équipe de France : Avant le Maroc, Deschamps a lâché un coup de pression dans le vestiaire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Championne du monde en titre, l’équipe de France affrontera le Maroc mercredi soir en demi-finale du Mondial. Walid Regragui, le sélectionneur marocain, espère que les Bleus vont les prendre à la légère. Cependant, Didier Deschamps a averti ses joueurs qu’il ne fallait absolument pas baisser le pied.

Pour la seconde fois de suite, l’équipe de France va disputer une demi-finale de Coupe du monde. Quatre ans après un choc au sommet contre la Belgique, les Bleus sont cette fois les grands favoris face au Maroc, surprise de cette compétition. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas , Walid Regragui, mise d’ailleurs sur un petit « manque de respect » de la part de l’équipe de France.

« S'il nous respecte et joue à son niveau, ce sera très difficile pour nous »

« J'espère même que notre adversaire ne va pas nous respecter. S'il nous respecte et joue à son niveau, ce sera très difficile pour nous. On a peut-être le parcours le plus difficile des demi-finalistes. On nous prédit une élimination à chaque fois, on est toujours là. On veut aller en finale et gagner la Coupe du monde, ce ne sont pas des paroles en l'air. Peut-être qu'on n'aura plus cette occasion dans notre histoire. On a une énergie extraordinaire pour rééquilibrer les débats sur le terrain, c'est comme un match de Coupe », expliquait ce mardi Walid Regragui en conférence de presse.

Équipe de France : Hécatombe attendue pour le Maroc avant le choc face aux Bleus ? https://t.co/fVaSvAZYbF pic.twitter.com/zX8zL18wDK — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Deschamps a averti ses hommes de ne pas prendre le Maroc à la légère