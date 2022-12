Équipe de France : Hécatombe attendue pour le Maroc avant le choc face aux Bleus ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposé à l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde, le Maroc pourrait disputer cette rencontre historique avec des forces en moins. Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Youssef En-Nesyri et Romain Saïss ne se sont pas entraînés, ils ont simplement eu droit à un footing. De son côté, Nayef Aguerd était encore absent du groupe pour le début de la séance.

Premier pays africain de l’histoire à se qualifier dans le dernier carré d’une Coupe du monde, le Maroc affrontera l’équipe de France mercredi soir. Walid Regragui l’a confié sans faire de langue de bois : il souhaite emmener son pays en finale, peu importe l’adversaire. Même si le Maroc est outsider, les tours précédents contre l’Espagne et le Portugal serviront aux Lions de l’Atlas pour poser des problèmes aux Bleus .

«On a beaucoup de blessés»

Cependant, le Maroc est très affecté par les blessures. « On a beaucoup de blessés, mais on un staff médical de haut niveau, on reçoit des bonnes nouvelles en ce moment. A ce stade, il n'y a personne qui est ''out'', personne qui est ''in''. On mettra la meilleure équipe possible demain, avec des joueurs à 100 %. La clé est d'abord d'avoir le bon état d'esprit. Nous déployons les plus grands efforts à chaque match, collectivement, l'esprit et le coeur sont bien plus importants que le reste. Près de 20 000 supporters marocains, minimum, seront au stade pour nous soutenir. Demain, nous jouerons à domicile, c'est très important pour nous », a déclaré Walid Regragui en conférence de presse.

Mercato : OM, Barcelone... Une réponse tombe pour ce crack du Maroc https://t.co/W7L9QXVwqN pic.twitter.com/Jw3yqzcS4q — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Hakimi, Mazraoui, Aguerd… Les pépins sont nombreux