Equipe de France : Deschamps aurait-il du rappeler Benzema pendant la Coupe du monde ?

Très attendu au Qatar pour la deuxième Coupe du monde de sa carrière, Karim Benzema a finalement du déclarer forfait avant le début de la compétition. Et alors que le Ballon d'Or n'a pas été remplacé, il aurait pu être rappelé en cours de tournoi par Didier Deschamps. La presse espagnole révèle même que l'attaquant du Real Madrid aurait pu être disponible contre la Pologne en huitième de finale. Mais le sélectionneur a-t-il fait le bon choix ?

Tout juste auréolé de son Ballon d'Or, Karim Benzema s'est pris à rêver de la Coupe du monde. Mais rapidement, cela a tourné au cauchemar puisque, gêné par des pépins musculaires, l'attaquant du Real Madrid a du déclarer forfait. Un choix radical sur lequel est revenu Didier Deschamps alors que l'équipe de France s'est hissé en demi-finale de la Coupe du monde.

Équipe de France : Avec Benzema, Deschamps aurait fait une grosse erreur https://t.co/b50eO5Z8ue pic.twitter.com/ZszqL2228B — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Deschamps lâche ses vérités

Avant d'affronter le Maroc, le sélectionneur des Bleus est effectivement revenu sur sa décision. « Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. On s’est vu. On a discuté longuement. C’était l’étape la plus importante. Après j’ai eu une longue réflexion. Pour en arriver à prendre cette décision là aujourd’hui », confiait Deschamps.

Benzema aurait pu jouer contre la Pologne