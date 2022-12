Equipe de France : Deschamps a un énorme regret avec Benzema

Thibault Morlain

Karim Benzema a donc été absent pendant plus de 5 ans en équipe de France. Mis de côté par Didier Deschamps suite à l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, le buteur du Real Madrid avait fini par être rappelé par le sélectionneur à l'occasion de l'Euro 2021. Un choix fort de la part de Deschamps, qui lui donnerait toutefois quelques regrets.

Il en aura fallu du temps pour revoir Karim Benzema sous le maillot de l'équipe de France. Malgré ses performances XXL avec le Real Madrid, KB9 était laissé de côté par Didier Deschamps suite à l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Les années ont passé et les deux hommes ont fini par s'expliquer. Benzema et Deschamps ont alors mis les choses à plat, permettant au Madrilène de retrouver les Bleus.

« On s’est vu. On a discuté longuement »

A l'occasion de sa liste pour l'Euro 2021, Didier Deschamps s'était expliqué sur son chxoi de rappeler Karim Benzema. Le sélectionneur de l'équipe de France avouait alors : « Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. On s’est vu. On a discuté longuement. C’était l’étape la plus importante. Après j’ai eu une longue réflexion. Pour en arriver à prendre cette décision là aujourd’hui ».

Un retour trop tardif ?

Malgré ce retour de Karim Benzema, l'équipe de France est sortie dès les huitième de finale de l'Euro. Suite à cette compétition, Didier Deschamps aurait d'ailleurs fait un gros aveu à Noël Le Graët à propos de KB9. Il aurait en effet confié ses regrets de ne pas avoir rappelé Benzema plus tôt en équipe de France.