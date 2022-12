Équipe de France : Une star de Deschamps toute proche de claquer la porte ?

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une très bonne Coupe du Monde 2022 avec l’équipe de France, Antoine Griezmann aurait pourtant pu connaître une trajectoire bien différente ces derniers années. En effet, l’attaquant de l’Atlético de Madrid aurait sérieusement songé à mettre un terme à sa carrière internationale à deux reprises, en 2019 et 2021.

Si Kylian Mbappé et Olivier Giroud portent l’attaquant de l’équipe de France depuis le début de cette Coupe du Monde au Qatar avec respectivement 5 et 4 buts inscrits, les performances d’Antoine Griezmann sont également à souligner. Repositionné un peu plus bas sur le terrain en tant que milieu relayeur par Didier Deschamps au début de la compétition, l’attaquant de l’Atlético de Madrid semble davantage s’épanouir au cœur du jeu, lui qui était en grande difficulté depuis plusieurs mois dans le jeu avec l’équipe de France. Et Griezmann a d’ailleurs failli tout plaquer…

Griezmann a voulu arrêter les Bleus deux fois

Comme l’a révélé L’EQUIPE mardi dans ses colonnes, Antoine Griezmann aurait songé à mettre un terme à sa carrière internationale avec l’équipe de France à deux reprises ces dernières années : une première fois au printemps 2019 et une deuxième fois après l'Euro 2021. Suite au Mondial 2018 remporté par la France, le numéro 7 avait éprouvé un sentiment de lassitude avec les Bleus, avec l’impression de ne pas être toujours reconnu à sa juste valeur dans son pays. Mais Didier Deschamps, qui s’est déplacé à Madrid en personne pour raisonner Griezmann, a finalement réussi à arranger la situation.

« Dix ans qu’il est au plus haut niveau »