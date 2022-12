Equipe de France : Immense inquiétude avant le Maroc, deux Français sont absents

Arthur Montagne

A la veille de la demi-finale de la Coupe du monde contre le Maroc, l'équipe de France participait à son dernier entraînement collectif. Et alors que jusque-là, pas de pépins étaient à signaler, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano sont restés en salle. Les deux titulaires des Bleus sont malades et très incertains pour le choc de mercredi soir.

Avant la Coupe du monde, l'équipe de France n'a pas été épargnée par les blessures. Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe et même Karim Benzema ont du déclarer forfait juste avant le début du Mondial. Et dès le premier match, les Bleus ont perdu un autre cadre à savoir Lucas Hernandez, victime d'une rupture des ligaments croisés contre l'Australie après moins de 10 minutes de jeu. Mais depuis, Didier Deschamps avait trouvé son onze type qui a réussi à se hisser pour les demi-finale de la Coupe du monde lors duquel les Tricolores retrouveront le Maroc mercredi soir.

Équipe de France : Le nouveau coup de coeur de Deschamps au Qatar https://t.co/91M5IM9lP3 pic.twitter.com/ThObmzuLj1 — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Rabiot et Upamecano incertains contre le Maroc !

Mais alors que tout allait bien jusque-là, le dernier entraînement des Bleus avant la demi-finale donne des sueurs froides à Didier Deschamps. « Dayot Upamecano et Adrien Rabiot sont ménagés et restent en salle cet après-midi », a indiqué la FFF par le biais d'un communiqué. Selon les informations de L'EQUIPE , les deux joueurs, malades, sont incertains pour le choc contre le Maroc. Absent lundi, Aurélien Tchouaméni était en revanche de retour.

Fofana et Konaté pour les remplacer ?

Et si jamais un forfait se confirmait pour Dayot Upamecano et Adrien Rabiot, les options pour les remplacer sont assez claires. En défense centrale, c'est Ibrahima Konaté qui serait titulaire aux côtés de Raphaël Varane. Déjà titulaire à deux reprises depuis le début de la Coupe du monde, face à l'Australie (4-1) puis la Tunisie (0-1), le défenseur de Liverpool s'est d'ailleurs montré rassurant. Au milieu de terrain, c'est Youssouf Fofana qui serait amené à suppléer Adrien Rabiot. Décevant contre la Tunisie, le joueur de l'AS Monaco a cependant fait des entrées en jeu convaincante et présente l'avantage de bien connaître Aurélien Tchouaméni.