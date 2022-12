Equipe de France : Rabiot et Upamecano incertains, Deschamps prend une énorme décision

Arthur Montagne

Le suspens est à son comble concernant les situations d'Adrien Rabiot et Dayot Upamecano. Absents lors du dernier entraînement collectif de l'équipe de France mardi, les deux joueurs, titulaires depuis le début de la compétition, sont très incertains et devraient même démarrer sur le banc contre le Maroc pour la demi-finale de la Coupe du monde.

Depuis mardi, tous les regards sont tournés vers Adrien Rabiot et Dayot Upamecano. Et pour cause, les deux joueurs, titulaires avec les Bleus, ont raté le dernier entraînement de l'équipe de France mardi soir et sont donc très incertains pour la demi-finale de la Coupe du monde ce mercredi soir. Ces dernières heures, l'incertitude grimpe.

Equipe de France : Coup de tonnerre pour Rabiot https://t.co/PTmcrYoomq pic.twitter.com/gB8wlH0FRE — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

Upamecano et Rabiot finalement absents

Et selon les informations de L'EQUIPE , Didier Deschamps a tranché et Adrien Rabiot, ainsi que Dayot Upamecano seront absents contre le Maroc à l'occasion de la demi-finale de la Coupe du monde. Le milieu de terrain de la Juventus ne serait même pas sur la feuille de match tandis que le défenseur central du Bayern Munich sera quant à lui sur le banc.

Fofana et Konaté titulaires

Sans surprise, ce sont Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté qui seront donc titulaires pour remplacer Adrien Rabiot et Dayot Upamecano. Cela reste néanmoins un coup dur pour les Bleus qui tenteront de se défaire du Maroc.