Coupe du Monde 2022 : Mourinho et Cristiano Ronaldo réunis ? La décision retentissante du Portugal

Désireux de remplacer Fernando Santos, Fernando Gomes voudrait à tout prix s'offrir les services de José Mourinho. Toutefois, le président de la fédération portugaise de football (FPF) ne serait pas pressé de se séparer de son sélectionneur, et ce, parce que son licenciement devrait lui couter 7M€. En effet, Fernando Gomes serait prêt à attendre l'été 2023 pour offrir un contrat de trois ans, soit jusqu'à la Coupe du Monde 2026, à José Mourinho.

En quart de finale de la Coupe du Monde, le Maroc a créé la surprise face au Portugal. En effet, les Lions de l'Atlas ont sorti la Seleção das Quinas grâce à leur victoire (1-0). Et cette élimination du Portugal devrait couter la tête de Fernando Santos.

Coupe du Monde 2022 : Coup de tonnerre pour Mourinho et le Portugal https://t.co/ZvbfvkIFD4 pic.twitter.com/ToWiuUS6Rd — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

Le Portugal ne veut que José Mourinho pour remplacer Fernando Santos

Selon les informations de Record , Fernando Gomes serait déterminé à remplacer Fernando Santos par José Mourinho. D'ailleurs, le président de la FPF (fédération portugaise de football) voudrait recruter le Special One et personne d'autre. Et cela tombe plutôt bien, puisque - d'après les indiscrétions d' Il Corriere dello Sport - José Mourinho serait prêt à répondre à l'appel du Portugal. Toutefois, son arrivée à la tête de la Seleção das Quinas dépendrait de l'AS Rome, avec qui il est lié jusqu'au 30 juin 2024.

Le Portugal est prêt à attendre l'été 2023 pour José Mourinho