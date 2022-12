Mercato - PSG : Un énorme transfert conditionné par Mbappé, Neymar et Messi ?

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant, Luis Campos s’intéresserait notamment à Marcus Rashford. La situation contractuelle de l’attaquant de Manchester United pourrait représenter un bon coup pour les Parisiens, même si les Red Devils veulent à tout prix le conserver. Mais l’arrivée de l’international anglais au sein du club de la capitale pourrait être conditionnée à l’avenir de la MNM.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Luis Campos s’est lancé à la recherche d’un attaquant. L’été dernier, la piste menant à Marcus Rashford avec été évoquée du côté du PSG. L’attaquant âgé de 25 ans est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Manchester United, mais les Red Devils ont la possibilité de le prolonger automatiquement d’un an. Quand bien même, si l’international anglais ne signe pas un nouveau bail avec les Mancuniens , il pourrait représenter une belle opportunité à saisir sur le marché des transferts pour le PSG.

« Pour avoir Rashford gratuitement, tous les clubs courraient après lui »

Dans un entretien accordé à Sky Sport récemment, Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas caché son intérêt pour Marcus Rashford : « C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable. Et gratuitement ? Pour avoir Rashford gratuitement, tous les clubs courraient après lui, définitivement. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... l'intérêt. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? » Mais avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, le secteur offensif du PSG est bouché.

« S'ils restent au PSG, ce n'est évidemment pas le moment pour Rashford de déménager à Paris »