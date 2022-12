Transferts - PSG : Al-Khelaïfi et Campos ont tranché pour le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas et ouvrira ses portes début janvier, le PSG a déjà les idées claires pour son recrutement. Malgré les nombreuses spéculations autour du club de la capitale et ses potentiels renforts, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne prévoient aucun mouvement spécial cet hiver.

À quoi faut-il s’attendre du côté du PSG pour la période de mercato hivernal à venir, alors que plusieurs profils (Skriniar, Joao Felix, Vlahovic…) sont annoncés avec insistance dans le viseur de la direction francilienne ? Récemment interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , le président Nasser Al-Khelaïfi affichait un discours clair à ce sujet : « Nous verrons, mais je ne pense pas (qu’il y aura des recrues à l’intersaison). Nous n'avons besoin de personne. Nous devons garder la même équipe. Je pense que nous avons trouvé un esprit collectif et que nous sommes bien », avait confié Al-Khelaïfi. Et nous sommes en mesure de vous confirmer cette tendance.

EXCLU @le10sport : Gros optimisme du côté du PSG pour toutes les prolongations de contrat en coursMarquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe et même Messi : Ca sent très bon pour le PSGA défaut de recruter cet hiver, Paris pourrait verrouiller ces 4 piliers https://t.co/Ky9I9D7maT — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 15, 2022

Le PSG n’a pas prévu de recruter

En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité jeudi, le PSG n’a pas prévu de recruter durant le mercato de janvier. Nasser Al-Khelaïfi et son conseiller sportif, Luis Campos, estiment que les contours de l’effectif actuel suffiront à atteindre les objectifs fixés pour la fin de la saison, à savoir des titres nationaux mais surtout un grand parcours en Ligue des Champions. Le PSG devrait donc, sauf rebondissement, partir sur les mêmes bases pour la reprise en janvier.

Ça bouge pour les prolongations