Mercato - PSG : Le transfert de Navas relancé par ce malaise en coulisse ?

Amadou Diawara

Pour combler l'absence de Manuel Neuer, gravement blessé, le Bayern penserait à boucler le transfert de Keylor Navas. Toutefois, la priorité du club bavarois sur ce dossier serait de rapatrier Alexander Nübel, actuellement prêté à l'AS Monaco. Mais heureusement pour le gardien du PSG, le portier de 26 ans ne voudrait pas faire son retour au Bayern.

Gravement blessé, Manuel Neuer va manquer plusieurs mois de compétition. Conscient de la situation, le Bayern serait en quête d'un nouveau gardien pour pallier l'absence de son capitaine. Alors que Keylor Navas n'est qu'une doublure au PSG, le club bavarois verrait d'un bon œil l'idée de boucler son transfert, même si le duel de Ligue des Champions face au PSG complique cette opération d'après Bild .

En concurrence avec Keylor Navas, Alexander Nübel ne veut pas revenir au Bayern

Ce jeudi, Fabrizio Romano a apporté une autre mauvaise nouvelle à Keylor Navas. Sur son compte Twitter , le journaliste italien a précisé que le gardien du PSG n'était pas la priorité du Bayern, contrairement à Alexander Nübel. Mais heureusement pour Keylor Navas, l'actuel pensionnaire de l'AS Monaco ne voudrait pas retrouver le club bavarois pour le moment.

Les appels du Bayern créent un malaise dans le dossier Alexander Nübel