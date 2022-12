Mourinho, Keylor Navas… Toutes les infos mercato du 15 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le Portugal a choisi José Mourinho

La Fédération Portugaise prépare l'avenir après l'élimination en quarts de finale de la Coupe du Monde contre le Maroc. L'avenir de l'actuel sélectionneur Fernando Santos est très incertain, et il semblerait que José Mourinho soit la priorité absolue pour venir lui succéder. Selon les révélations de Record , le patron de la FPF, Fernando Gomes, a tranché et souhaite jeter son dévolu sur Mourinho et personne d’autre, avec un contrat jusqu'en 2026 à la clé pour l'actuel entraîneur de l'AS Rome.



PSG : Keylor Navas est bien courtisé par le Bayern, mais...

Manuel Neuer étant out jusqu'à la fin de la saison, quel gardien viendra le remplacer au Bayern Munich ? Le quotidien allemand Sport Bild confirme le vif intérêt du club bavarois pour Keylor Navas, en manque cruel de temps de jeu avec le PSG. Le portier costaricien intéresse bel et bien le Bayern, mais la double confrontation à venir contre le PSG en huitième de finale de Ligue des Champions devrait plomber le deal pour Navas.



EXCLU : Le PSG bien parti pour prolonger Messi, Kimpembe, Marquinhos et Ramos