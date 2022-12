Transferts - PSG : Nouvelles révélations sur le mercato de Keylor Navas

Thibault Morlain

Victime d'une fracture de la jambe, Manuel Neuer est forfait jusqu'à la fin de la saison. Le Bayern Munich pourrait alors profiter du mercato hivernal pour se trouver un nouveau gardien. C'est ainsi que le nom de Keylor Navas a été évoqué du côté de la Bavière. Et voilà que ce jeudi, de nouveaux éléments ont été apportés concernant la piste menant au portier du PSG.

Relégué au rang de doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas n'a joué aucun match avec le club de la capitale cette saison. Une situation compliquée pour le Costaricain qui pourrait bien faire ses valises cet hiver. Pour aller où ? Il a été annoncé que Navas serait dans les petits papiers du Bayern Munich, qui verrait en lui la solution pour pallier la blessure de Manuel Neuer.

Le Bayern intéressé, mais...

Ce jeudi, Bild est venu apporter de nouvelles réponses concernant Keylor Navas et le Bayern Munich. Le média allemand a alors précisé que le portier du PSG intéressait bel et bien les Bavarois. En revanche, ça s'annonce compliqué étant donné le huitième de finale de Ligue des Champions qui arrive entre le PSG et le Bayern Munich.

Qui pour remplacer Neuer