Transferts - PSG : Navas recalé sur le mercato, voilà les raisons

Doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas pourrait profiter du mercato hivernal pour enfin faire ses valises. Pour aller où ? Ces dernières heures, il a été question de la piste menant au Bayern Munich, qui vient de perdre Manuel Neuer jusqu'à la fin de la saison suite à une fracture de la jambe. Mais voilà que Navas serait très loin de la Bavière. Explications.

Annoncé partant lors du mercato estival, Keylor Navas a finalement vu son transfert à Naples capoter. Le Costaricain est alors resté au PSG, devant se contenter d'un rôle de doublure de Donnarumma. Depuis le début de la saison, il ronge alors on frein sur le banc de touche, n'ayant joué aucun match. Mais cela pourrait changer pour Navas avec un possible transfert pour janvier.

Mais où pourrait aller Keylor Navas ? Suite à la blessure de Manuel Neuer, forfait jusqu'à la fin dela saison, le Bayern Munich se pose des questions et s'interroge sur le fait de recruter un nouveau gardien en janvier. Le nom de celui du PSG est alors ressorti, mais voilà que selon Sky Sports , il faudrait oublier cette piste. En effet, aux yeux du Bayern Munich, Navas serait considéré comme trop vieux et trop cher.

News #Livakovic: Internally, not everyone is totally convinced if he is THE perfect Neuer replacement. No negotiations so far as reported. Yann Sommer was discussed. Navas as well but the internal opinion at this stage: Too old, too expensive. @SkySportDE 🇭🇷 pic.twitter.com/YMx1h851wu