Mercato - PSG : Keylor Navas au Bayern Munich, de gros doutes révélés

Thibault Morlain

Depuis le début de la saison, Keylor Navas ronge son frein sur le banc de touche du PSG. Suite à son transfert avorté à Naples, le Costaricain est resté dans la capitale français, devenant alors la doublure de Gianluigi Donnarumma. Mais voilà qu’un départ pourrait intervenir en janvier pour Navas, l’option Bayern Munich a été évoquée. Cela serait finalement très compliquée. Explications.

Cette saison, avec le PSG, Keylor Navas a joué 0 match. Alors que Christophe Galtier a établi une hiérarchie claire à son arrivée, l’ancien du Real Madrid a été le grand perdant, devenant le numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma. Navas doit donc prendre son mal en patience, mais cela pourrait se résoudre en janvier lors du mercato hivernal. En effet, cette fenêtre pourrait permettre au portier de 35 ans de quitter le PSG et retrouver un poste de numéro 1 loin du Parc des Princes. Mais où ? Ces dernières heures, une piste prestigieuse a été évoquée pour Keylor Navas : le Bayern Munich. Le club bavarois a dernièrement reçu une terrible nouvelle avec le forfait de Manuel Neuer jusqu’à la fin de la saison. Au ski, l’Allemand s’est fracturé à la jambe et ne rejouera donc plus de la saison. Un coup dur pour le Bayern Munich qui se retrouve désormais avec Sven Ulreich et Johannes Schenk comme solutions.

Mercato - PSG : Un coup de maître en préparation pour Joao Felix https://t.co/nHRCLZDq5k pic.twitter.com/Y2LmkrsHHO — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Le PSG plombe le Bayern Munich

Pour le Bayern Munich, il y a donc une décision à prendre en janvier. Faut-il recruter un nouveau gardien ? Alors qu’un retour d’Alexander Nübel est évoqué, c’est donc aussi le cas de l’option Keylor Navas. En difficulté au PSG, il pourrait alors se relancer en Allemagne. Mais voilà que cette opération pourrait être plus compliquée que jamais et ce pour différentes raisons. Tout d’abord, comme l’explique Kicker , le PSG pourrait bien plomber les plans du Bayern Munich, où on douterait que les dirigeants parisiens acceptent de laisser partir Keylor Navas d’autant plus le choc qui se profile en Ligue des Champions entre les Français et les Allemands.

Les doutes de Navas ?

De plus, il y a également le choix de Keylor Navas à prendre à compte. Alors que rejoindre le Bayern Munich lui permettra de jouer jusqu’à la fin de la saison, cela n’est qu’une solution à court terme pour le Costaricain. En effet, dès la saison prochaine, les choses évolueront à nouveau pour Navas. Acceptera-t-il alors cette situation ? Affaire à suivre…