Mercato : Le Real Madrid a ciblé ses deux prochaines recrues

Pierrick Levallet

Afin de renouveler son milieu de terrain, le Real Madrid a déjà recruté Aurélien Tchouaméni. Mais ce ne serait pas suffisant pour le club madrilène, qui pourrait voir Toni Kroos et Luka Modric partir en fin de saison. De ce fait, la formation merengue aurait déjà identifié ses deux prochaines cibles sur le mercato.

Après Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric pourraient bien quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Ils n’ont toujours pas tranché quant à leur avenir, alors que leur contrat expire en juin prochain. De son côté, le Real Madrid préparerait déjà la succession de son milieu de terrain. Et les Merengue auraient déjà identifié leurs prochaines recrues.

Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre, un accord est annoncé pour ce transfert à 80M€ https://t.co/NN69eujhhq pic.twitter.com/vK6dNxooGm — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Le Real Madrid cible deux cracks de la Coupe du monde

Comme le rapporte Mundo Deportivo , le Real Madrid voudrait mettre la main sur Jude Bellingham et Enzo Fernandez pour renforcer son milieu de terrain. Les deux joueurs, brillants en club et en sélection à la Coupe du monde, auraient tapé dans l’oeil de la direction madrilène. Mais pour recruter l’Anglais et l’Argentin, l’opération devrait être très onéreuse.

Une opération à 230M€ pour les deux joueurs ?