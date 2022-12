Mercato : Le PSG veut deux victimes de Mbappé

Arnaud De Kanel

Tout juste éliminés de la Coupe du monde par Kylian Mbappé et sa bande, Marcus Rashford et Jude Bellingham pourraient débarquer dans la capitale. Nasser Al-Khelaïfi a fait une gros mise au point sur l'avancée du mercato parisien, confirmant l'intérêt du PSG pour les deux joueurs anglais. Manchester United et le Borussia Dortmund sont prévenus.

Le PSG s'affaire déjà sur le mercato. Le club de la capitale rêve de deux victimes des Bleus . En effet, l'équipe de France s'est défaite de l'Angleterre en quart de finale du Mondial qui se dispute actuellement au Qatar. Les Three Lions comptent dans leurs rangs Jude Bellingham et Marcus Rashford. Victimes de la bande de Kylian Mbappé, ils pourraient rejoindre le PSG. C'est en tout cas la volonté de Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi confirme pour Rashford...

« C'est un joueur qui est vraiment incroyable. Et gratuitement ? Pour avoir Rashford gratuitement, tous les clubs courraient après lui, définitivement. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant... Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? Aujourd'hui, s'il est un agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons » a avoué le président du PSG au micro de Sky Sports .

...et Bellingham !