Coupe du Monde 2022 : Coup de tonnerre pour Mourinho et le Portugal

Amadou Diawara

Alors que le Portugal a été éliminé de la Coupe du Monde par le Maroc en quart de finale, Fernando Santos devrait céder son poste de sélectionneur. Pour le remplacer, la fédération portugaise de football aurait décidé de miser sur José Mourinho. En effet, le président Fernando Gomes n'aurait d'yeux que pour le Special One.

A la surprise générale, le Portugal a été battu par le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde (1-0). Alors que la Seleção das Quinas est sorti prématurément du Mondial au Qatar - contre des Lions de l'Atlas qui étaient à leur portée sur le papier - Fernando Santos ne devrait plus faire long feu.

Coupe du monde 2022 : L’Argentine en finale, Lionel Messi vide son sac https://t.co/aj9miSgFEl pic.twitter.com/fVO3Im5quw — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

Le Portugal ne veut que José Mourinho pour remplacer Fernando Santos

En effet, Fernando Santos ne devrait plus rester le sélectionneur du Portugal très longtemps. D'après les informations de Record , Fernando Gomes souhaiterait à tout prix le remplacer par José Mourinho. D'ailleurs, le président de la fédération portugaise de football (FPF) voudrait s'offrir les services du Special One et de personne d'autre. Mais quelle est la position de José Mourinho ?

José Mourinho est prêt à répondre à l'appel du Portugal, mais...