Argentine, France... Qui sera champion du monde ?

Arthur Montagne

En dominant largement la Croatie mardi soir, l'Argentine a décroché son billet pour la finale de la Coupe du monde. C'est la sixième fois que les Argentins atteignent ce stade de la compétition et ils tenteront de décrocher une troisième étoile, mais surtout la première pour Lionel Messi. En finale, l'Albiceleste sera opposé à l'équipe de France qui disputera sa deuxième finale de suite. Mais laquelle des deux nations décrochera sa troisième étoile ?

C'est désormais officiel, on connaît l'affiche de la finale de la Coupe du monde qui se déroulera dimanche à 16h au Qatar. L'équipe de France a effectivement rejoint l'Argentine grâce à sa victoire contre le Maroc (2-0) au lendemain du large succès de l'Albiceleste face au Maroc (3-0). Mais qui remportera cette Coupe du monde ?

Coupe du monde 2022 : Les notes de la France contre le Maroc https://t.co/jNgAZFzgZs pic.twitter.com/ND7gLS2xjY — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

Le rêve de Lionel Messi afin accompli ?

Cette finale sera surtout l'occasion pour Lionel Messi d'entrer un peu plus dans l'histoire du football, mais également dans le cœur des Argentins. Et pour cause, s'il remporte le Mondial dimanche, l'attaquant du PSG deviendrait l'égal de Diego Maradona qui avait porté, quasiment à lui seul, l'Argentine au sacre en 1986. Il se rapprocherait également sérieusement d'un huitième Ballon d'Or. Pour l'Albiceleste, ce ne serait en revanche pas une première puisque ce sera la sixième finale du pays qui compte déjà deux sacres (1978 et 1986).

La France vers une troisième étoile ?

De son côté, l'équipe de France disputera sa quatrième finale et tentera également de décrocher une troisième étoile après ses titres en 1998 et 2018. Les Bleus, qui sont venus à bout d'une coriace équipe du Maroc, joueront donc leur seconde finale de suite après celle en Russie. Comme l'Italie et le Brésil, la France tentera de réussir l'exploit de gagner deux Coupes du monde de suite. Une chose est sûre, dimanche soir une équipe se retrouvera avec trois étoiles.



Selon vous, qui sera champion du monde ?