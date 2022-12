Mercato - PSG : Keylor Navas reçoit une terrible nouvelle pour son transfert

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Keylor Navas pourrait prendre la place de Manuel Neuer au Bayern. Alors que son gardien est gravement blessé, le club munichois songerait à recruter le portier de 36 ans. Toutefois, la priorité du Bayern serait de rapatrier Alex Nübel, qui est prêté à l'AS Monaco jusqu'à la fin de la saison.

Depuis l'arrivée de Christophe Galtier, Keylor Navas est passé deuxième dans la hiérarchie des gardiens du PSG, derrière Gianluigi Donnarumma. Contraint de se contenter d'un rôle de doublure à Paris, le gardien costaricien de 36 ans aurait pu changer de club lors du dernier mercato estival pour jouer régulièrement. Toutefois, Keylor Navas est finalement resté au PSG.

Le Bayern pense à Keylor Navas mais...

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au mois de janvier, Keylor Navas n'est pas du tout assuré de finir la saison au PSG. D'ailleurs, l'ancien portier du Real Madrid aurait une très belle piste pour rebondir. Selon les dernières informations de Bild , le Bayern penserait à recruter Keylor Navas pour combler l'absence de Manuel Neuer, gravement blessé. Toutefois, le huitième de finale de Ligue des Champions à venir face au PSG compliquerait ce dossier. Pour ne pas arranger les affaires de Keylor Navas, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, le Bayern aurait une autre priorité pour remplacer Manuel Neuer dans les buts.

Alex Nübel est la priorité du Bayern