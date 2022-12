Mercato - OM : Harit blessé, un international brésilien est conseillé à Longoria

Arthur Montagne

Cet hiver, l'Olympique de Marseille devrait être actif sur le mercato. Et pour cause, alors qu’Amine Harit sera absent jusqu’à la fin de la saison a cause d’une grave blessure qui l’a déjà privé de la Coupe du monde, l’OM s’active afin de dénicher un nouveau renfort offensif. Et Pablo Longoria se voit conseiller Éverton.

Comme l'été dernier, l'OM devrait se montrer actif sur le mercato d'hiver. Et pour cause, le club phocéen a perdu Amine Harit, blessé, qui sera absent jusqu'à la fin de la saison, après avoir raté la Coupe du monde et la magnifique parcours du Maroc. D'autre part, la situation de Gerson, qui veut partir, est toujours incertaine et son transfert, bien qu'en stand-by, n'est pas à écarter d'ici le 31 janvier. Pour toutes ces raisons, Pablo Longoria va s'activer et Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, lui recommande de se positionner sur Éverton.

Éverton a la profil parfait pour l'OM

« Pour le poste d’ailier, il y a Éverton, que l’on connait en Europe depuis son passage à Benfica (2020-2022) même si cela ne s’est pas forcément bien passé pour lui. C’est un joueur, quand il était à Gremio avant de rejoindre Benfica, qui avait été très performant sur plusieurs saisons. Il avait même gagné sa place en équipe nationale, il s’était fait remarqué lors de la Copa América 2019 », lance-t-il à Football Club de Marseille .

«Cela peut donc être une bonne opportunité pour l’OM…»