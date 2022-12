PSG : Messi a pris les choses en main pour le penaltygate entre Neymar et Mbappé

Thibault Morlain

D'un point de vue sportif, tout va bien pour le PSG depuis le début de la saison. Il n'empêche que tout n'a pas été tout rose pour le club de la capitale, miné par de nombreuses polémiques. Ça a notamment été le cas lors du nouveau penaltygate, cette fois entre Neymar et Kylian Mbappé. Et face à ces tensions, Lionel Messi a dû intervenir...

Alors qu'on se souvient du penaltygate entre Neymar et Edinson Cavani, la scène s'est répétée il y a quelques mois de cela. C'était face à Montpellier et le Brésilien était de nouveau impliqué. Mais cette fois, c'était donc avec Kylian Mbappé. Après avoir manqué une première tentative, le Français souhaitait se charger d'un deuxième penalty, que le Brésilien a finalement tiré et transformé.

Ça a chauffé entre Neymar et Mbappé

Cet épisode aurait alors généré certaines tensions entre Neymar et Kylian Mbappé, d'autant plus après le comportement du numéro 10 du PSG après la rencontre. En effet, le Brésilien avait liké de nombreux messages sur les réseaux sociaux qui l'encensaient et critiquaient par la même occasion le Français. Ce que Mbappé n'a pas apprécié.

Messi vient apaiser la situation