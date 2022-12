Mercato - PSG : Mbappé prolonge au PSG, voilà la réaction de Messi

Thibault Morlain

En mai dernier, Kylian Mbappé faisait un choix fort pour la suite de sa carrière. Arrivant au terme de son contrat au PSG, il avait le choix entre prolonger ou partir libre au Real Madrid. Et alors que tout le monde le voyait rejoindre le club merengue, l'un de ses rêves, Mbappé a finalement paraphé un nouveau bail au PSG, restait ainsi aux côtés de Lionel Messi. Pour le plus grand bonheur de ce dernier...

Coéquipiers au PSG, Lionel Messi et Kylian Mbappé seront face-à-face ce dimanche. Et quel enjeu, puisque la Coupe du monde se jouera entre l'Argentine et la France. Il n'y aura donc pas de sentiment entre les deux stars du club de la capitale. Avant cette rencontre, L'Equipe en a d'ailleurs dit plus sur la relation entre Mbappé et Messi, faisant notamment certaines révélations sur la prolongation du crack de Bondy.

« Quelle bonne nouvelle pour nous »

Kylian Mbappé a donc fait le choix de prolonger au PSG et cela n'aurait clairement pas déplu à Lionel Messi. En effet, le quotidien sportif révèle les propos tenus par l'Argentin à l'un de ses proches quand il a appris la nouvelle pour Mbappé. « Quelle bonne nouvelle pour nous », aurait alors lâché Messi.

« Leo sent où va le vent »