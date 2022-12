PSG : Quand Mbappé stoppe un clash en interne

Thibault Morlain

Sur le terrain, Kylian Mbappé n'hésite pas à faire parler son talent. Depuis la saison dernière, le natif de Bondy porte le PSG sur ses épaules. En véritable patron, il n'hésite pas également à s'investir dans la vie du vestiaire. En ce sens, Mbappé serait notamment intervenu dans un clash entre deux joueurs du PSG.

Ce mercredi, lors de France-Maroc en Coupe du monde, Kylian Mbappé aura face à lui... Achraf Hakimi. Adversaires d'un soir, les deux coéquipiers du PSG sont pourtant très proches en club. Une relation fusionelle qui aurait vu le natif de Bondy monter au créneau pour défendre le Marocain.

Ça s'accroche entre Paredes et Hakimi

C'est The Telegraph qui fait cette révélation au moment d'évoquer la relation entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Le média britannique explique ainsi qu'il y aurait eu un accrochage entre le Marocain et Leandro Paredes au PSG. Un clash dans lequel Mbappé serait alors intervenu pour défendre son ami.

Mbappé aux petits soins pour Hakimi