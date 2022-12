PSG : Ramos reçoit un nouveau message en Espagne après la Coupe du monde

Thibault Morlain

Excellent depuis le début de la saison avec le PSG, Sergio Ramos avait l'espoir d'être au Qatar avec l'Espagne. Alors que Luis Enrique en a décidé autrement, c'est désormais Luis de la Fuente qui est aux commandes. Un nouveau patron qui ouvre la porte à un retour de Segio Ramos. Et voilà que De la Fuente a envoyé un nouveau message au défenseur central.

Sergio Ramos revit cette saison au PSG après un dernière exercice miné par les blessures. Et avec ses performances, l'Espagnol rêvait de disputer la Coupe du monde avec la Roja. Cela n'a pas été le cas, Luis Enrique faisant le choix de se passer de lui. Mais pour Sergio Ramos, cela pourrait ne pas être terminé pour la sélection nationale. En effet, Luis de la Fuente a pris la place de Luis Enrique comme sélectionneur et cela pourrait être une excellente nouvelle pour le joueur du PSG.

« Il y a de très bons joueurs en Espagne »

S'entendant bien avec Luis de la Fuente, Sergio Ramos pourrait donc prochainement être rappelé avec l'Espagne. La question a d'ailleurs été posée à celui qui devra faire ce choix : le nouveau sélectionneur de la Roja. De passage ce mardi au micro de Radio Marca , Luis de la Fuente a donc été interrogé sur Ramos. Et à propos du joueur du PSG, il a alors expliqué : « Sergio Ramos ? Il y a de très bons joueurs en Espagne. Maintenant, je n'ai plus de limite d'âge car jusqu'à présent, j'était limité avec les moins de 21, 20 ou 19 ans. Mais maintenant, j'ai la possibilité de choisir les meilleurs joueurs du monde. Il faut choisir ceux qui sont dans le meilleur moment pour jouer le match ».

« En aucun cas je vais faire la sélection en regardant l'identité »