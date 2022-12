PSG : Proche de Messi, il était critiqué en interne

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Qualifé en demi-finale de la Coupe du monde avec l’Argentine, Leandro Paredes a adopté le rôle de « garde du corps » de Lionel Messi. Au PSG, le milieu de terrain de la Juventus était décrit comme un « père de famille tranquille » mais qui, sur le terrain, peut dégoupiller à tout moment.

Devenu remplaçant avec l’Argentine, Leandro Paredes n’en reste pas moins un joueur important. Entré en jeu contre les Pays-Bas, le milieu de terrain prêté par le PSG a agacé les joueurs néerlandais, en témoigne sa grosse altercation avec Virgil van Dijk. Il faut dire que selon le journal L’Equipe , Leandro Paredes serait considéré, au PSG, comme le « garde du corps » de Lionel Messi. Un rôle qui lui tient à cœur vu son attitude lors du quart de finale face aux Pays-Bas.

« Si un gars donne un coup à Messi, il va venir se mettre devant »

Coéquipiers au PSG la saison dernière et en sélection, Leandro Paredes et Lionel Messi auraient tissé une vraie relation d’amitié. « Il s'est créé un rôle, le guerrier qui vient protéger le grand joueur. Si un gars donne un coup à Messi, il va venir se mettre devant », admet une source interne du club de la capitale concernant l’attitude de Paredes. Malgré son départ à la Juventus, l’international argentin n’a pas renié son rôle.

Coupe du monde 2022 : Abattus, Neymar et ses coéquipiers se lâchent après le fiasco https://t.co/5bkkccf99O pic.twitter.com/LDfv0NMsQ1 — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

« C'est Docteur Jekyll et Mister Hyde »