PSG : Après le fiasco à la Coupe du monde, Sergio Ramos est interpellé

Arthur Montagne

Nouveau sélectionneur de l'Espagne après le départ de Luis Enrique qui n'a pas résisté à l'élimination de la Roja en huitième de finale de la Coupe du monde contre le Maroc, Luis de la Fuente s'est présenté en conférence de presse et a notamment évoqué un éventuel retour de Sergio Ramos. Le défenseur du PSG n'avait pas été retenu pour le Mondial au Qatar.

Très attendue, l'Espagne n'a pas tenu son rang. Deuxième de son groupe très relevé devant le Japon, la Roja avait déjà frôlé l'élimination dès le premier tour, mais se réjouissait finalement de tomber contre le Maroc en huitième de finale, évitant également la partie de tableau du Brésil et de l'Argentine. La suite on la connaît. Incapable de trouver la faille face aux Lions de l'Atlas, l'Espagne a chuté dès les huitièmes de finale aux tirs-au-but. Une élimination précoce qui a précipité le départ de Luis Enrique, remplacé par le sélectionneur des Espoirs Luis de la Fuente.

Le nouveau sélectionneur de l'Espagne ouvre la porte à Sergio Ramos

Et ce dernier a été présenté à la presse ce lundi. L'occasion pour lui d'être interrogé sur un éventuel retour en sélection de Sergio Ramos. L'homme aux 180 sélections avec la Roja n'a pas été convoqué pour la Coupe du monde malgré sa première partie de saison convaincante avec le PSG. Visiblement épargné par les blessures, Sergio Ramos peut donc prétendre à un retour en sélection du haut de ses 36 ans. Luis de la Fuente ouvre en tout cas la porte. « La porte est ouverte pour tous les joueurs. Si Sergio Ramos va bien, viendra-t-il ? Oui, mais tout dépend du moment où l'on fait la liste », confie le nouveau sélectionneur en conférence de presse.

