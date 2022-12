PSG : Catastrophe pour l'Espagne au Qatar, une bonne nouvelle tombe pour Ramos

Thibault Morlain

Comme en 2018, l'Espagne s'arrête dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde. La Roja a été éliminée par le Maroc et cela n'a pas été sans conséquence. Ce jeudi, le verdict a été annoncé, Luis Enrique a quitté ses fonctions de sélectionneur de l'Espagne et a été remplacé par Luis de la Fuente. Une possible bonne nouvelle pour Sergio Ramos. Explications.

Annoncée parmi les favoris au Qatar, l'Espagne a finalement quitté la Coupe du monde dès les huitièmes de finale. Aux tirs au but, face au Maroc, les hommes de Luis Enrique sont tombés et cela a été fatal au sélectionneur de la Roja. Ce jeudi, il a ainsi quitté ces fonctions. Dans la foulée, le nom de son successeur a été annoncé et c'est désormais Luis de la Fuente qui sera aux commandes de l'Espagne.

Ramos de retour avec l'Espagne ?

Luis de la Fuente remplace ainsi Luis Enrique, cela pourrait ne pas déplaire à Sergio Ramos. En grande forme cette saison avec le PSG, le défenseur central avait pour objectif d'aller au Qatar avec l'Espagne. Le sélectionneur de la Roja en a décidé autrement. Mais voilà qu'avec le successeur de Luis Enrique, le retour de Sergio Ramos en sélection serait plus proche que jamais comme l'explique ce vendredi Relevo .

La connexion De la Fuente-Ramos

Comme l'explique le média ibérique, la relation serait excellente entre Sergio Ramos et Luis de la Fuente, le nouveau sélectionneur de l'Espagne, notamment depuis qu'ils se sont côtoyés du côté du FC Séville. Un lien fort les unit et cela pourrait alors permettre à Ramos de retrouver le maillot de la Roja. Rendez-vous pour le prochain rassemblement...