PSG : Inspiré par LeBron James, Kylian Mbappé s'est fixé un énorme objectif

Kylian Mbappé impressionne en Angleterre. En raison de ses prestions sur le terrain depuis le début du Mondial, mais aussi en raison de son niveau impressionnant en anglais. Férue de la culture américaine, le joueur du PSG est un grand fan de LeBron James et a perfectionné son anglais en l'écoutant. A terme, il voudrait parler entre cinq et six langues.

L'Angleterre tremble avant le quart de finale du Mondial. Tout le pays craint un homme : Kylian Mbappé. Auteur de cinq buts au Qatar, le joueur du PSG est, pour l'instant, l'homme de cette Coupe du monde. Depuis plusieurs jours, la presse anglaise s'interroge sur comment arrêter Mbappé. Mais si l'international français impressionne outre-Manche, c'est aussi en raison de sa maitrise de la langue de Shakespeare.

Mbappé prend exemple sur LeBron James

Kylian Mbappé maitrise parfaitement l'anglais. Certains de ses entretiens ont, d'ailleurs, provoqué, l'hilarité de certains internautes en raison de son fort accent américain. Rien de surprenant puisque le Français est un férue de la culture américaine, notamment de NBA. Ces dernières années, il a perfectionné son anglais en écoutant LeBron James, l'un de ses idoles. « Il y a quelques années, c'était devenu presque une obsession » admet l'un de ses proches dans un entretien à L'Equipe.

Il veut parler cinq à six langues

Par la suite, Mbappé s'est rendu régulièrement aux Etats-Unis, pour des raisons commerciales, mais aussi personnelles. Lors de ses voyages, il n'a cessé d'améliorer son anglais. Il a également appris l'espagnol, notamment au contact de certains joueurs du PSG comme Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi, né à Madrid. Il s'essayerait aussi au Portugais depuis quelques temps. A terme, Mbappé voudrait maîtriser cinq à six langues selon L'Equipe.

« Tu ne peux pas vouloir être une star internationale et ne parler que français »