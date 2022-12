PSG : Pour sa révolution, Al-Khelaïfi reçoit une nouvelle réponse

Arthur Montagne

Depuis quelques semaines, le ton est monté entre Nasser Al-Khelaïfi et la Mairie de Paris. En cause, le Parc des Princes que le PSG souhaite racheter afin de devenir propriétaire de son stade et effectuer des travaux pour l’agrandir et le moderniser. Mais les deux parties divergent sur le prix. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Mairie, a une nouvelle fois évoqué ce dossier.

Visiblement agacé par la lenteur des négociations pour le Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a récemment jeté un pavé dans la mare en assurant qu'il souhaitait un autre stade pour le PSG. Un moyen de mettre la pression sur la Mairie de Paris qui se montre très exigeante pour la vente de l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidlago, fait d'ailleurs le point sur ce dossier.

«Ce n’est pas une question simple»

« Le Parc est-il à vendre ? Ce n’est pas une question simple. Nous n’avons jamais exclu de vendre le Parc. Nous voulons à tout prix que le PSG reste au Parc. C’est une histoire intimement liée. Nous avons besoin du club à Paris. C’est le club de la capitale et nous souhaitons qu’il le reste. La difficulté, c’est que la vente de biens publics répond à des contraintes juridiques très forte. Je crois que le président du PSG avait en tête ces contraintes, mais il les a un peu oubliées. Il faut d’abord proposer un prix, puis le faire valider par l’administration de Bercy. On ne peut pas le vendre moins cher que le prix établi par les domaines. Il faut enfin convaincre le conseil de Bercy. Quand bien même moi je serais d’accord, et on peut partir sur cette hypothèse, il faudrait que j’arrive à convaincre une majorité des 163 conseillers de Paris. Ce n’est pas si simple », lance-t-il au micro de RMC avant d'évoquer le prix du Parc des Princes.

«Le Parc vide, ça vaut beaucoup moins»