PSG : Nouveau coup dur pour Galtier avec Kimpembe

Amadou Diawara

Touché à un tendon d'Achille, Presnel Kimpembe a dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde. Malgré ses soins, qui ont duré plus de trois semaines, le vice-capitaine du PSG serait très incertain pour la réception de Strasbourg le 28 décembre prochain. En effet, Presnel Kimpembe aurait du mal à se rétablir et serait victime d'une gène à son autre talon d'Achille.

Malgré un retour à la compétition juste avant la Coupe du Monde, Presnel Kimpembe a dû déclarer forfait parce qu'il n'était pas remis de sa blessure au talon d'Achille. Plus de trois semaines plus tard, l'international français ne serait toujours pas remis sur pied.

Kimpembe ressent une gène à son deuxième talon d'Achille

Selon les informations de L'Equipe , Presnel Kimpembe souffrirait toujours de son talon d'Achille droit et son rétablissement se ferait lentement malgré la multiplication des soins en France et au Qatar. Et malheureusement pour Christophe Galtier, son vice-capitaine pourrait manquer le prochain match du PSG face à Strasbourg le 28 décembre.

Presnel Kimpembe déjà forfait pour PSG-Strasbourg ?