PSG : C'est annoncé, le Qatar est prêt à lâcher un énorme chèque de 500M€

Le rachat du Parc des Princes est devenu une obsession pour Nasser Al-Khelaïfi. Le dirigeant qatari souhaite que le PSG devienne propriétaire de son propre stade. Une opération, qui a, notamment, pour but, d'accroître ses recettes. Le Qatar serait prêt à dépenser 500M€ pour moderniser le stade et l'agrandir. Problème, la Mairie de Paris s'oppose à cette vente.

La Mairie de Paris met des bâtons dans les roues du Qatar. Propriétaire du Parc des Princes, la Ville s'oppose à la vente de l'enceinte au PSG, à moins d'une offre de 350M€. Une posture, qui agace fortement Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Le Qatar veut moderniser le Parc des Princes

Car comme l'explique L'Equipe, Al-Khelaïfi aimerait moderniser le stade et l'accroître. Pour offrir une meilleure expérience aux supporters, mais aussi pour récolter plus d'argent. Le président du PSG envisagerait de rajouter plus de 10 000 sièges, créer plus de places VIP, des auditoriums, un restaurant et plus de salons de réception.

Le Qatar est prêt à lâcher 500M€