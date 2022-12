PSG : La réponse cinglante de la Mairie de Paris à Al-Khelaïfi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nasser Al-Khelaïfi s'engage dans un gros combat face à la Mairie de Paris, propriétaire du Parc des Princes. Le président du PSG souhaiterait racheter l'enceinte et avoir une plus grande marge de manœuvre dans les décisions. Mais des proches d'Anne Hidalgo continue d'affirmer que le stade n'est pas à vendre, malgré les menaces du responsable qatari.

Présent à Paris depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi souhaite faire contre grandir le club. Et pour cela, il souhaite devenir propriétaire du Parc des Princes, détenu actuellement par la Ville de Paris. « À chaque fois, on nous a dit : ''Après l'élection à la mairie''. Puis : ''Après l'élection du Président.'' On a perdu cinq ans. On aurait déjà pu construire un nouveau stade » déplore le président du PSG, qui a brandi la menace d'un déménagement au Stade de France, ou alors au sein d'un nouveau stade. Pas de quoi impressionner les proches d'Anne Hidalgo, la Maire de Paris.





Le groupe écologiste au Conseil de Paris s'oppose à Al-Khelaïfi

Ce jeudi, le groupe écologiste au Conseil de Paris, membre de la majorité autour d'Anne Hidalgo, a annoncé qu'elle s'opposait à la vente du Parc des Princes. Pour justifier sa décision, il indique que le Parc des Princes « fait partie du patrimoine de la ville » et qu'il faut le protéger.

« À aucune condition, on ne le vendra »

Premier adjoint à la Mairie de Paris, Emmanuel Grégoire partage la même position et a répondu fermement à Nasser Al-Khelaïfi. « Son prix est inestimable (...) À aucune condition, on ne le vendra. C'est un patrimoine historique » a-t-il confié au micro de BFM Paris.

« Un chantage insupportable exercé par le PSG pour racheter le stade »