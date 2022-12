PSG : Pochettino lâche des révélations retentissantes sur Mbappé

Amadou Diawara

Lors de son passage au PSG, Mauricio Pochettino a eu la chance d'entrainer de nombreuses stars, et notamment Kylian Mbappé. Interrogé sur le numéro 7 rouge et bleu, le technicien argentin est passé aux aveux. En effet, Mauricio Pochettino a confié que Kylian Mbappé avait un ego qu'il contrôlait très bien et qu'il était facile à manager.

Pour prendre la succession de Thomas Tuchel, remercié, Mauricio Pochettino a été appelé à la rescousse par la direction du PSG. Alors qu'il a entrainé le club parisien pendant un an et demi (de janvier 2021 à juillet 2022), le technicien argentin a eu le temps de côtoyer longuement Kylian Mbappé. Actuellement consultant pour The Athletic , Mauricio Pochettino n'a pas tari d'éloges à l'égard du numéro 7 du PSG, qui a un ego parfaitement maitrisé selon lui.

Mercato - PSG : Hakimi a lâché une bombe en coulisses https://t.co/NE5nmV5tWn pic.twitter.com/Qh6y53NB4r — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

«Il est arrogant dans le bon sens du terme»

« Bien sûr, Kylian a un ego, mais dans le bon sens du terme. Tous les grands joueurs ont un gros ego. C'est impossible de ne pas en avoir. Et il est difficile de gérer une telle pression à un si jeune âge. Mais il est très important pour moi de faire comprendre que Kylian est un gars très gentil. Il est arrogant dans le bon sens du terme. Il a un ego, mais cet ego ne le contrôle pas, ce qui arrive parfois lorsqu'un joueur atteint un tel niveau au début de sa carrière. Non, Kylian contrôle son ego, et c'est très important », s'est enflammé Mauricio Pochettino avant d'en rajouter une couche.

«Kylian contrôle son ego»