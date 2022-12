Équipe de France : Un virus frappe les Bleus, Dembélé lâche une réponse inattendue

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’équipe de France affrontera dimanche l’Argentine en finale de la Coupe du monde, un virus a touché plusieurs joueurs. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Ousmane Dembélé ne semble pas inquiet. En réalité, l’attaquant français aurait déjà la solution en tête pour les guérir…

A deux jours seulement de la finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’équipe de France sont tombés malades. Après Adrien Rabiot, Dayot Upamecano et Kingsley Coman, ce sont Raphaël Varane et Ibrahima Konaté qui ont été touchés. Même si le staff ne nourrit pas de grosse inquiétude, la situation est surveillée de près.

Inquiétude avant la finale ?

Surtout que les Bleus bénéficient d’un jour de repos de moins que l’Argentine. Dimanche, cette journée pourrait avoir un impact, encore plus si la rencontre va jusqu’aux prolongations. Heureusement pour les malades, Ousmane Dembélé a la solution.

« Je leur ai fait du thé au miel et gingembre »