Coupe du monde 2022 : Dembélé, Bounou... Le plus gros flop des demis est désigné

Arnaud De Kanel

Comme en 2018, les Bleus ont souffert mais ils seront au rendez-vous de la finale du Mondial. Les tricolores y retrouveront l'Argentine de Lionel Messi, facile vainqueur de la Croatie. Tout n'a pas été parfait et certains joueurs ont déçu. Le 10 Sport vous propose sa liste des plus gros flops de ces demi-finales.

L'équipe de France est en finale de la Coupe du monde pour la seconde fois consécutive. Les Bleus ont disposé du Maroc dans la douleur. Si Antoine Griezmann et Hugo Lloris ont été excellents, ce ne fut pas le cas d'Ousmane Dembélé et Olivier Giroud, un peu en deçà. Ils ne sont pas les seuls joueurs à être passés à côté de leur demi-finale.

Giroud et Dembélé insuffisants

Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus n'était pas au mieux face au Maroc. En difficulté, il s'est procuré deux grosses occasions, dont une qui a fini sur le poteau de Yassine Bounou. Il n'a pas pesé dans le jeu aérien et dans les déviations, deux de ses points forts. Il a manifesté sa frustration lorsqu'il a été remplacé par Marcus Thuram, sortant tête baissée.



L'ailier du Barça n'a rien apporté sur le plan offensif. Pourtant, il devait être l'un des éléments perturbateurs de cette rencontre fermée. Il n'a pas su exploiter ses capacités d'élimination et de vitesse. Néanmoins, il a bien bloqué son couloir sur le plan défensif.

Bounou a retiré sa cape de héros

Le portier marocain n'a pas repoussé les échéances, lui qui avait été si héroïque durant les tours précédents. Battu d'entrée sur la frappe de Théo Hernandez, et impuissant sur le second but des Bleus inscrit par Randal Kolo-Muani. Peu sollicité, il n'a pas été aidé par Achraf Dari et Noussair Mazraoui, très empreintés physiquement.

