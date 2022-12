Équipe de France : Après le récital de Griezmann, Pogba ose une incroyable comparaison

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'équipe de France a validé son ticket pour la finale de la Coupe du Monde grâce à sa victoire contre le Maroc. Alors qu'Antoine Griezmann a réalisé un match exceptionnel au milieu de terrain face aux Lions de l'Atlas, Paul Pogba s'est totalement enflammé, n'hésitant pas à le comparer à N'Golo Kanté.

Tombeurs de l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde, les Bleus se sont frottés au Maroc dans le dernier carré ce mercredi soir. Et les hommes de Didier Deschamps ne sont pas tombés dans le piège tendu par les Lions de l'Atlas . En effet, l'équipe de France s'est imposée 2-0, grâce notamment à un Antoine Griezmann des grands soirs.

«Griezmannkante»

Ce mercredi soir face au Maroc, Antoine Griezmann était en très grande forme. Placé au milieu de terrain, aux côtés d'Aurélien Tchouameni et d'Adrien Rabiot, le numéro 7 français était omniprésent, que ce soit en défense, dans la construction du jeu et dans le domaine offensif. Et alors qu'Antoine Griezmann a montré qu'il avait un très gros volume de jeu, Paul Pogba n'a pas tari d'éloges à son égard, le comparant à N'Golo Kanté.

«Grizou Kanté»