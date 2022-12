Équipe de France : Entre Mbappé et Messi, le Maroc a tranché pour la finale du Mondial

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'affiche de la finale est, désormais, connue. L'équipe de rance, vainqueure du Maroc ce mercredi, affrontera l'Argentine de Lionel Messi. Et entre ces deux nations, le sélectionneur marocain a sa préférence. Malgré sa défaite face aux Bleus, Walid Regragui espère une victoire face à l'Argentine, notamment pour voir Kylian Mbappé soulever un nouveau trophée.

Surprise de cette Coupe du monde, le Maroc ne rejoindra pas la finale, stoppé par l'équipe de France. C'est donc les hommes de Didier Deschamps, qui affronteront l'Argentine de Lionel Messi. Après la rencontre, Walid Regragui s'est prononcé sur cette finale.

Équipe de France : Après le Maroc, Griezmann glisse un tacle à Mbappé https://t.co/U4Qj0z8aRx pic.twitter.com/3N87qTrKsB — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

La France considérée comme « la meilleure équipe » pour Regragui

Le sélectionneur du Maroc estime que la France est légèrement au-dessus. « Quand on voit ce que fait la France depuis les vingt dernières années, on peut dire que c’est le meilleur pays au monde en termes de football » a déclaré Regragui, avant d'afficher sa préférence. « La France est en finale et j’espère qu’ils vont la gagner » a-t-il déclaré au micro de RMC.

« Mbappé ? Ça me ferait plaisir qu’il gagne la Coupe du monde »