Coupe du Monde 2022 : Mbappé, Cristiano Ronaldo... Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

Alors que les quarts de finale du Mondial débutent ce vendredi, le Qatar vit au rythme du Mondial. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

Portugal : Le vestiaire sort du silence sur la polémique Ronaldo

Record persiste et signe. Selon le média portugais, Cristiano Ronaldo aurait bien pensé à quitter le Portugal après avoir appris qu'il ne débuterait pas le huitième de finale face à la Suisse mardi dernier. Alors que la polémique enfle au pays, Ronaldo peut compter sur le soutien de ses coéquipiers. « Il est toujours notre capitaine, même quand il est remplaçant. C'est un grand capitaine, un exemple, quand il joue comme quand il ne joue pas. Dans le vestiaire, avant le match, il était avec nous, derrière nous. À vrai dire je ne savais pas pour ce communiqué, mais il n'a jamais été question qu'il parte. Il est normal qu'un joueur qui ne joue pas ne soit pas content, c'est vrai pour tous les joueurs, pas seulement pour Ronaldo. C'est un des meilleurs du monde, un des plus grands de l'histoire» a déclaré Otavio en conférence de presse.



Angleterre : Un clash révélé dans le vestiaire de Southgate ?

En début de Coupe du monde, Ben White avait quitté le Qatar pour des « r aisons privées ». Mais à en croire The Daily Star , le joueur aurait pris la décision de rentrer en Angleterre après un accrochage avec Steve Holland, l’adjoint de Gareth Southgate. « White était également mécontent de la base d'entraînement anglaise d'Al Wakrah et ne s'est pas lié avec ses coéquipiers » indique le média anglais, quelques heures avant le quart de finale face à la France.



France : Deschamps répond aux Anglais sur le cas Mbappé

L'Angleterre craint énormément Kylian Mbappé surtout après son récital face à la Pologne dimanche dernier en huitièmes de finale. Ce samedi, les Three Lions pourraient prendre des dispositions pour stopper le joueur du PSG. Mais Didier Deschamps ne souhaite pas se focaliser seulement sur le cas Mbappé. « J'imagine que l'Angleterre prendra des dispositions, comme nos quatre adversaires précédents. Kylian a cette capacité à pouvoir faire des différences. Sur le dernier match, où il n'était pas au mieux de sa forme par rapport aux deux premiers, il a quand même été décisif. Répartir le danger pour notre adversaire, ça évite de focaliser sur Kylian » a confié le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.



France : Lloris répond à la presse anglaise

La presse anglaise a identifié le point faible de l'équipe de France et il se nomme Hugo Lloris. Le portier de Tottenham a été décrié outre-Manche. Présent en conférence de presse, Hugo Lloris n'a pas semblé perturbé et compte répondre sur le terrain ce samedi. « Pas en conférence de presse, pas à travers les médias. Le plus important, ça reste le terrain. On fait abstraction de tout ça. On n'a pas forcément besoin de motivation qui vient de l'extérieur pour un quart de finale de Coupe du monde. Ils ont leur opinion, il faudra répondre sur le terrain » a déclaré le portier.



