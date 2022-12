Equipe de France : Deschamps jusqu'à l'Euro 2024 ? La réponse de Le Graët

Thibault Morlain

Suite à la qualification de l'équipe de France pour le dernier carré de la Coupe du monde, Didier Deschamps s'est offert le droit de choisir pour son avenir. Comme Noël Le Graët l'avait annoncé, le sélectionneur des Bleus, en fin de contrat, aura donc le dernier mot pour une prolongation ou départ. Que va alors faire Deschamps ? La question a de nouveau été posée au président de la FFF.

Si Zinedine Zidane rêve de l'équipe de France, Didier Deschamps pourrait bien mettre à mal ce projet. En effet, alors que le sélectionneur des Bleus s'apprête à disputer une nouvelle finale de Coupe du monde, il pourra décider de son avenir. Partira-t-il au sommet en décrochant une nouvelle étoile pour la France ? Prolongera-t-il jusqu'à l'Euro 2024 ? Deschamps a le choix.

« On verra après la finale »

L'avenir de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France est l'un des gros sujets en parallèle de cette Coupe du monde. Alors ce jeudi, Télématin a été poser la question à Noël Le Graët, président de la FFF. Quid donc du choix de Deschamps ? « Je le vois une heure par jour et pour le moment, on n'a pas du tout abordé ce problème. On verra après la finale », a-t-il lâché dans un premier temps.

« Ce sera à lui de me dire »