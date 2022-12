Équipe de France : La punchline de Deschamps sur l’Argentine et Lionel Messi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dimanche, l’équipe de France retrouvera l’Argentine pour la finale de la Coupe du monde. Une rencontre forcément attendue, alors que l’Albiceleste de Lionel Messi compte bien prendre sa revanche après la défaite de 2018 en huitièmes (4-3). Un résultat rappelé par Didier Deschamps après la qualification contre le Maroc (2-0).

Favoris face au Maroc, les hommes de Didier Deschamps ont dû batailler jusqu’au bout pour obtenir leur ticket pour la finale de la Coupe du monde. Dimanche, l’équipe de France retrouvera donc l’Argentine, quatre après sa victoire en huitièmes (4-3). A l’issue de la rencontre, Didier Deschamps s’est projeté sur le choc qui attend les Bleus .

« Messi ? « On l'a déjà rencontré, tu te rappelles ? »

Interrogé par Adil Rami dans le Mag de TF1 sur le choc à venir, Didier Deschamps n’a pas manqué de rappeler le résultat du précédent match opposant la France à l’Argentine de Lionel Messi. « On l'a déjà rencontré, tu te rappelles ? On va y penser », a plaisanté le sélectionneur des Bleus .

Équipe de France : Benzema de retour avec les Bleus, le Real Madrid lâche une grosse réponse https://t.co/vjEKuQpojk pic.twitter.com/f08y1Fr8MU — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

« On aura plus de difficulté à le marquer. À moins qu'il soit malade, on ne sait pas »