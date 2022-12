Équipe de France : Le vestiaire de Deschamps s'embrase avant de défier l'Argentine de Messi

Amadou Diawara

Grâce à sa victoire contre le Maroc ce mercredi soir en demi-finale, l'équipe de France a la possibilité de remporter une deuxième Coupe du Monde de rang ce dimanche après-midi contre l'Argentine. Avant ce choc face à la bande à Lionel Messi, le vestiaire de Didier Deschamps s'est totalement enflammé.

Ce mercredi soir, l'équipe de France a validé son ticket pour la finale de la Coupe du Monde, et ce, grâce à sa victoire face au Maroc (2-0). Alors que les Bleus se frotteront à l'Argentine de Lionel Messi ce dimanche après-midi, Hugo Lloris a lancé ce choc. « On se donne une opportunité en or de faire rentrer l'équipe de France dans l'histoire du football. Une deuxième finale en quatre ans... Même si tout n'a pas été parfait, on a été fort dans les moments importants. On a su souffrir quand il le fallait. On va savourer maintenant et récupérer dès demain. C'est une grande finale. L'Argentine est une grande équipe. Ils le montrent. Ils ont ce joueur qui a marqué notre sport (ndlr : Lionel Messi), mais on a les arguments pour répondre » , a affirmé le capitaine français au micro de TF1 ce mercredi soir.

EXCLU - PSG : Ça sent bon pour les prolongations de contrat… https://t.co/QylTn2Xr2u pic.twitter.com/KuHC8nX2rd — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

«Ils ont ce joueur qui a marqué notre sport, mais...»

En parallèle, Lucas Hernandez s'est également prononcé sur la qualification des Bleus pour une deuxième finale de Coupe du Monde d'affilée : « C'est incroyable. Jouer deux finales de suite, c'est incroyable. On a fait un beau boulot, c'était dur. La finale contre l'Argentine, on sait que ça va être un grand match. On va bien travailler pour gagner cette finale. J'ai une grande pensée pour mon frère (Lucas Hernandez, blessé lors du premier match de Coupe du monde contre l'Australie), j'espère qu'il sera là. C'est incroyable, je vais en profiter avec ma famille, tous les joueurs, et le coach aussi ».

«Jouer deux finales de suite, c'est incroyable»

Titularisé face au Maroc pour combler l'absence d'Adrien Rabiot, Youssouf Fofana s'est également enflammé après France-Maroc (2-0). « C'est fou, on n'a pas le temps de réaliser encore, nos familles vont le faire à notre place. Il y a ce dernier match dimanche, on va fêter ça, tout en restant lucides. Je ne réalise pas du tout, si ça avait été un match de poules, je l'aurais fêté pareil. Dimanche, il y a une finale, ce n'est pas rien, contre une grosse équipe d'Argentine, solide depuis le début. Ce sera un gros morceau. Il n'y a pas de match facile, pour gagner une Coupe du monde, il faut forcément manger des gros, et on a faim » , s'est réjoui le milieu de terrain français sur TF1 .

«Jouer la finale ? C'est un rêve !»