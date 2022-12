Equipe de France : Après leur victoire, les Bleus rendent un magnifique hommage au Maroc

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le fabuleux parcours du Maroc au Qatar s'est arrêté en demi-finales. Les hommes de Walid Regragui n'ont rien pu faire face à une solide équipe de France, qui ira défendre son titre face à l'Argentine ce dimanche. Après la rencontre, les Bleus ont tenu à saluer le parcours de leur adversaire, première équipe africaine à atteindre ce niveau de la compétition.

Le Maroc ne voulait pas s'arrêter là. Après avoir battu, coup sur coup, l'Espagne et le Portugal, Walid Regragui ne cachait pas ses ambitions en conférence de presse. « Je veux être en finale » avait lâché le sélectionneur marocain. Mais les Lions de l'Atlas n'ont rien pu faire face à une solide équipe de France, qui a volontairement laisser la possession à ses adversaires pour mieux les contrer. Une tactique, qui a fait mouche (victoire 2-0).

« Les Marocains m'ont impressionné »

Après la rencontre, les Bleus ont tenu à rendre hommage au Maroc, première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'un Mondial. « Les Marocains m'ont impressionné, ils ont très bien travaillé tactiquement, défensivement comme offensivement. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes, le coach s'en est rendu compte et il a fait un changement » a avoué Antoine Griezmann en conférence de presse. Mais comme l'a confié Jules Koundé, le but de Théo Hernandez dès la cinquième minute a changé la donne : « Le Maroc nous a posé des problèmes, ils ont fait un super match et nous on a su répondre au défi physique, on savait qu'il fallait très bien commencer le match et le but de Theo nous a facilité la tâche ».

📲 | La story Instagram d’Ousmane Dembele 🇫🇷 pic.twitter.com/rU7LLom3Af — Joueurs Marocains 🇲🇦 (@JoueursMA) December 14, 2022

« Félicitations au Maroc pour son parcours impressionnant »