Equipe de France : Giroud au cœur d'un énorme malaise, son entourage pousse un coup de gueule

Alors que l'équipe de France affronte le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde, la récupération politique autour de ce match, forcément particulier compte tenu l'histoire entre ces deux nations, est déjà en marche et Olivier Giroud es, bien malgré lui, au cœur des débats. Mais afin d'éviter tout malentendu, l'entourage du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde met les choses au clair.

La pression monte avant la demi-finale de la Coupe du monde qui opposera le Maroc à l'équipe de France. Et forcément, ce choc est sujet à la récupération politique. Cette question a d'ailleurs été posée à Didier Deschamps en conférence de presse. « Que cela soit avant ou après, ça doit rester un match de football, même s'il y a un historique et énormément de passion. En tant que sportif, j'aime bien rester à ma place et les joueurs aussi. C'est très bien comme ça », confiait le sélectionneur en conférence de presse.

Giroud se retrouve malgré lui au milieu de la récupération politique

Et un joueur de l'équipe de France est particulièrement concerné, bien malgré lui, à savoir Olivier Giroud. Président du Rassemblement National, Jordan Bardella a lancé une première banderille après la victoire contre l'Angleterre, saluant uniquement la prestation de l'attaquant de l'AC Milan. Eric Ciotti (LR), Julien Odoul (RN), Eric Zemmour (Reconquête) ont également insisté sur la prestation d'Olivier Giroud, entretenant le malaise autour d'un joueur régulièrement utilisé par la récupération politique, notamment par son opposition incessante avec Karim Benzema.

«Il est d'une neutralité politique totale»