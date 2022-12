Équipe de France : L’incroyable hommage d’Ibrahimovic à Giroud

Arthur Montagne

Coéquipier d’Olivier Giroud à l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic suit ses prestations avec attention à la Coupe du monde. Et comme tous les observateurs, l’ancien buteur du PSG et totalement sous le charme de l’avant-centre des Bleus, déjà auteurs de 4 buts au Qatar, battant ainsi le record de Thierry Henry.

En l'absence de Karim Benzema, c'est Olivier Giroud qui assume le rôle de titulaire à la pointe de l'attaque de l'équipe de France à la Coupe du monde. Déjà buteur à 4 reprises, l'ancien Montpelliérain a même battu le record de Thierry Henry. Et pour Zlatan Ibrahimovic, son coéquipier à l'AC Milan, ce n'est pas une surprise.

Équipe de France : Gonflé à bloc, le Maroc lance un énorme avertissement aux Bleus https://t.co/pc5hnGu5iw pic.twitter.com/VU0bgugYpT — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

«C'est une fantastique personne»

« Olivier est génial, il est fondamental pour nous. Il était très important l'année dernière, quand je n'étais pas là, et il est encore décisif cette année. Et tout comme il se débrouille bien avec Milan, il en va de même avec la France. C'est une fantastique personne, sérieuse, élégante. Et un excellent professionnel », lance le Suédois à La Gazzetta dello Sport avant de vouloir s’inspirer du Maroc.

«Tout est possible, le football l'enseigne»