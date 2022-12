Equipe de France : Après sa victoire, Mbappé envoie un énorme message à Hakimi

L'équipe de France a mis fin au fabuleux parcours du Maroc en Coupe du Monde. Les Bleus ont battu les hommes de Walid Regragui ce mercredi (2-0) et affronteront l'Argentine en finale. Après la victoire de son équipe, Kylian Mbappé a tenu à envoyer un message à son grand ami Achraf Hakimi et le féliciter pour son parcours au Qatar.

Le duel fratricide entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi avait fait parler ces derniers jours, alors que l'équipe de France devait affronter le Maroc en demi-finales du Mondial. Et cet affrontement entre les deux joueurs du PSG a tourné en faveur du premier. Les Bleus de Kylian Mbappé (vainqueurs 2-0), affronteront l'Argentine en finale ce dimanche.

Malgré la défaite du Maroc, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont affiché leur amitié après la rencontre. Les deux stars du PSG ont échangé leur maillot et discuté longuement dans les travées du stade après le coup de sifflet final. A l'issue de ce match, Mbappé a tenu à envoyer un message à son ami.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6