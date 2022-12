Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur la bombe lâchée par Hakimi à Mbappé

Thibault Morlain

Au terme d'un énorme feuilleton, le PSG a réussi à conserver Kylian Mbappé. Mais cela aurait donc pu être plus grave avec le départ du natif de Bondy ainsi que d'Achraf Hakimi. En effet, le Marocain avait visiblement lié son avenir à celui de son ami. Si Mbappé partait, il en aurait fait de même et de nouvelles précisions ont été apportées sur ce sujet.

Si Achraf Hakimi est aujourd'hui toujours un joueur du PSG, cela aurait pu être différent lors du dernier mercato estival. En effet, ce mercredi, The Telegraph a assuré que le Marocain avait lié son avenir à celui de son ami, Kylian Mbappé, qui était annoncé partant. Ainsi, Hakimi aurait expliqué au Français que s'il quittait le PSG, il en aurait fait de même.

Hakimi était prêt à tout

En Espagne, on tient le même discours et on confirme ces informations. Ok Diario a ainsi expliqué à son tour qu'Achraf Hakimi avait prévu de forcer son départ du PSG si Kylian Mbappé avait fait ses valises, lui qui était ciblé par le Real Madrid. Finalement, le Français a prolongé et Hakimi est resté.

Un retour au Real Madrid

Il n'empêche que sans Kylian Mbappé, Achraf Hakimi n'aurait pas vu son avenir au PSG. Ainsi, le média ibérique développe le fait que le Marocain n'aurait pas dit non à un retour au Real Madrid ou à un départ vers une autre destination, tant que ce n'était pas pour rester dans la capitale française.